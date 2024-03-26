Прокуратура контролирует ход дела о нападении с ножом на мужчину и подростка в Подмосковье

Прокуратура взяла на контроль ход дела о нападении с ножом на двух человек в компьютерном клубе в городе Фрязино, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Все произошло накануне вечером. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на человека у компьютерного клуба, а затем зашел внутрь и ранил подростка.

Потерпевшим своевременно оказали медицинскую помощь. Ход и результаты расследования контролирует Щелковская городская прокуратура.

Ранее следователи возбудили по факту случившегося дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц».