Напавшие на «Крокус» террористы планировали устроить теракт на Красной площади

Люди, которые устроили расстрел в концертном зале «Крокус Сити Холл», заранее выбирали место преступления. Среди возможных мест ими рассматривалась Красная площадь. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов. Его слова привело РИА Новости.

Власов выступает в качестве защитника у подозреваемого Далерджона Мирзоева. Он утверждает, что злоумышленники заранее все спланировали и выбрали место проведения теракта.

«Были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро «Чистые пруды», в «МЕГА Белая Дача», присматривались, фотографировали. В самом «Крокусе» они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку», — указал юрист.

Ранее сообщалось, что многие пострадавшие от теракта в «Крокусе» отказались от знакомства с материалами уголовного дела. По данным следствия, в качестве потерпевших было допрошено более 1,7 тыс. человек, а в качестве свидетелей — свыше 800.