Многие пострадавшие в результате теракта в «Крокусе» отказались знакомиться с делом

Большинство потерпевших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» решили не знакомиться с материалами уголовного дела, насчитывающего более 400 томов. Об этом стало известно ТАСС.

Отмечается, что некоторые люди также предпочли не изучать материалы дела в полном объеме и доверили это своим адвокатам. Сейчас изучением дела занимаются обвиняемые в теракте, уточнили в правоохранительных органах.

По данным следствия, в качестве потерпевших было допрошено более 1,7 тыс. человек, а в качестве свидетелей — свыше 800.

В мае 2025 года уголовное дело по теракту в «Крокусе» будет передано в прокуратуру. После ознакомления сторон с материалами прокуроры либо утвердят обвинительное заключение и направят дело в суд, либо вернут его на доработку для устранения возможных нарушений.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года около 20:00 мск. В этот день вооруженные люди ворвались в помещение и устроили стрельбу, а также подожгли концертный зал.

В результате теракта погибли не менее 145 человек, среди которых шесть детей, и 551 человек получил ранения. Взрывы и последующий пожар практически полностью разрушили здание концертного зала.

В мае 2024 года глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержано более 20 человек. По информации председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, к январю 2025 года статус обвиняемых носили 27 человек.

Ранее сообщалось, что горячая линия по выплатам пострадавшим в «Крокусе» приняла 559 обращений граждан.