Напавший на прохожих в Люберцах был вооружен мачете: пострадали несколько человек
Вооруженный мачете мужчина ранил несколько прохожих в подмосковных Люберцах
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств нападения вооруженного мужчины на прохожих в городском округе Люберцы.
Инцидент произошел сегодня на улице Кирова. Предположительно, злоумышленник был вооружен мачете, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В результате нападения пострадали несколько человек - они получили телесные повреждения, уточнили в областной прокуратуре.
Злоумышленник задержан. Его личность уже установлена. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали ранее судимую местную жительницу, которая чуть не зарезала свою подругу.