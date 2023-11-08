Напавший на прохожих в Люберцах был вооружен мачете: пострадали несколько человек

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств нападения вооруженного мужчины на прохожих в городском округе Люберцы.

Инцидент произошел сегодня на улице Кирова. Предположительно, злоумышленник был вооружен мачете, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В результате нападения пострадали несколько человек - они получили телесные повреждения, уточнили в областной прокуратуре.

Злоумышленник задержан. Его личность уже установлена. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали ранее судимую местную жительницу, которая чуть не зарезала свою подругу.