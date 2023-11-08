Неизвестный напал с ножом на прохожих в Люберцах: злоумышленника задержали со стрельбой

В подмосковных Люберцах неизвестный напал с ножом на проходившую мимо женщину. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС .

Инцидент произошел рядом с отделом судебных приставов. На помощь пострадавшей пришел сотрудник данной службы. Он услышал крики и вышел на улицу.

По предварительным данным, увидев, что злоумышленник напал на женщину, судебный пристав применил табельное оружие и наручники, уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению за убийство ребенка, совершенное четырнадцать лет назад.