Напавший с ножом на губернатора Мурманской области заявил о спонтанности своего поступка

Александр Быданов не продумывал заранее преступление. Оно возникло у него внезапно, во время выступления губернатора во дворце культуры. Об этом сообщил телеграм-канал «Мурманский вестник».

Сегодня в суде слушается дело об избрании мужчине меры пресечения. Преступник сознался, что приобрел нож, с которым он и совершил нападение, заранее, а затем хранил его в своей машине. По его утверждению, он пробыл в зале, где выступал Андрей Чибис, порядка 15 минут, а затем вышел на улицу. Там Быданов и дождался момента, когда губернатор выйдет из ДК.Свое нападение он назвал спонтанным, объяснив его тем, что Чибис никогда не нравился ему как политик.

Злоумышленник добавил, что он готов извиниться перед главой Мурманской области, но только после окончания следствия. Само следствие ходатайствует перед судом о помещении нападавшего под арест.

Покушение на убийство произошло в городе Апатиты 4 апреля во время рабочей поездки Чибиса по региону. Стало известно, что 42-летний Александр Быданов уже ранее нападал с ножом на человека, это произошло 4 года назад.