Пырнувший ножом главу Мурманской области мужчина уже пытался зарезать человека

Житель города Апатиты Александр Быданов, который ударил ножом главу Мурманской области Андрея Чибиса, ранее имел проблемы с законом. Об этом пишет «Коммерсант».

42-летний Александр Быданов стал фигурантом дела о покушении на убийство. Житель Апатит женат и воспитывает двоих 11-летних детей. Сам трудится в РЖД и был намерен переехать в Санкт-Петербург. Точный мотив Быданова пока неизвестен: сначала он заявлял, что напасть приказали голоса в голове, затем объявил о личной неприязни к Чибису.

При этом по данным «Ъ», Быданов уже попался на аналогичном преступлении. В 2020 году он ударил ножом коллегу в предплечье и спину. Тогда возбудили дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, но стороны примирились, а разбирательства свернули.

Если тогда Быданов избежал наказания, то в этот раз ему грозит реальный срок, но уже по статье о покушении на высокопоставленное лицо в связи с его осуществлением служебной деятельности. Обвиняемого могут отправить в колонию на срок до 20 лет.

В деле сейчас разбирается главный аппарат СК РФ. Проверяется вся техника Быданова, его круг общения. Также в скором времени его отправят на психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что Быданов, напавший на Чибиса, остается в больнице. Ему изберут меру пресечения прямо в медучреждении.