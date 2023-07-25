«Напоминает звук электробритвы»: эксперт рассказал, как отличить беспилотник от кометы, птицы или самолета

После нескольких атак беспилотников на территорию России участились случаи обращений в полицию от граждан, которые принимали птиц, кометы и самолеты за дроны. Оказалось, что многие не сразу понимают, какой объект они видят в небе: БПЛА или нечто другое.

Эксперт по системам управления беспилотными аппаратами Павел Теплов рассказал, какие черты есть у беспилотников, которые выделяют их на фоне остальных объектов.

«Главный признак — производимый шум. Издалека он напоминает звук электробритвы или мопеда. БПЛА часто оснащены бензиновыми двигателями, звук у которых часто неровный», — рассказал Теплов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт отметил, что до Подмосковья и Москвы долетает очень малое число беспилотников. А основной вред от них не физический, а моральный. По словам Теплова, БПЛА используют, чтобы создать панику среди людей.

«Серьезные дроны обнаруживаются средствами ПВО, а малые не способны преодолеть большое расстояние. А для средних дронов нужна стартовая площадка и расчет. Запустить их непросто, поэтому и много таких дронов не запустишь», — добавил Теплов.

Собеседник подчеркнул: заметив беспилотник или группу людей с техникой на крыше, следует вести себя осознанно и обращаться в правоохранительные органы.

Ранее Сергей Собянин пообещал помочь жителям устранить последствия атаки БПЛА.