Направлявшийся в Уфу самолет внезапно вернулся назад в Пулково

Вылетевший в Уфу из петербургского аэропорта Пулково авиалайнер внезапно вернулся в аэрогавань. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Причиной неожиданного возврата самолета стало срабатывания датчика пожарной сигнализации. Так, прокуратурой начата проверка инцидента на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Кроме того, в одном из других петербургских телеграм-каналов сообщается о том, что лайнер принадлежит авиакомпании «Россия». В Пулково объявили готовность аварийно-спасательной команды.

Ранее сообщалось, что самолет Петербург-Сочи с пассажирами на борту самолета хвостом о полосу.