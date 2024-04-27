Наркокурьера с 500 граммами марихуаны задержали полицейские в подмосковном Подольске

Сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции задержали в городском округе Подольск двадцатидвухлетнего местного жителя, которого подозревают в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе патрулирования около заправочной станции полицейские заметили выходящего из леса молодого человека. При проверке документов он вел себя подозрительно и сильно нервничал. В ходе досмотра в рюкзаке гражданина сотрудники полиции обнаружили обмотанный изолентой полимерный сверток с веществом растительного происхождения.

Согласно заключению эксперта, содержимое свертка является наркотическим средством, получаемым из конопли, — марихуаной, общим весом около полукилограмма. Примечательно, что правонарушитель нашел работу курьером в теневом сегменте интернета. По координатам он забирал наркотики, фасовал и распространял бесконтактным способом на территории Москвы и Подмосковья.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ.

Ранее стало известно, что пенсионер пострадал в ДТП с участием трех автомобилей на трассе М-5 в Подмосковье.