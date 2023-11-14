Наркокурьера с двумя килограммами амфетамина задержали в Подмосковье

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в подмосковной деревне Верея» задержали тридцатиоднолетнего уроженца Ярославской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, для проверки документов полицейские остановили автомобиль каршеринга. Во время беседы сотрудники полиции обратили внимание на то, что водитель сильно нервничает и ведет себя подозрительно, после чего решили досмотреть его личные вещи.

Однако, выйдя из машины, мужчина почти сразу же бросился бежать. К счастью, правоохранители смогли догнать и задержать гражданина. В его сумке был обнаружен сверток с веществом светлого цвета. Согласно заключению экспертизе, содержимое свертка является наркотическим средством — амфетамином, массой более двух килограммов. Подозреваемый пояснил, что должен был отвезти наркотик в городской округ Люберцы.

Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ. Раменским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне стало известно, что полицейские задержали мужчину, который 29 лет назад в Солнечногорске зарезал собутыльника.