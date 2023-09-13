Нарколабораторию по производству мефедрона выявили в подмосковном Дмитрове

Двоих жителей Москвы 25 и 33 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и организации нарколаборатории, задержали сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков при продержке СОБР УОСМ ГУНК МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленники организовали производство мефедрона в одной из нежилых построек на участке в СНТ, расположенном вблизи деревни Дядьково. Строение принадлежит одному из правонарушителей. Согласно заключению эксперта-криминалиста, часть изъятого кристаллического вещества, общим весом более пяти с половиной килограммов, содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон.

В дальнейшем злоумышленники планировали сбывать синтезированное ими наркотическое средство крупными партиями бесконтактным способом. Следователем в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ.

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