Нарколабораторию по производству мефедрона выявили в подмосковном Одинцово

Сотрудники Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали в Одинцовском городском округе двадцатиоднолетнего жителя Москвы и двадцатитрехлетнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленники организовали производство наркотиков в арендованном доме, расположенном в селе Перхушково. При обследовании жилища полицейские обнаружили и изъяли два контейнера с веществом белого цвета, а также более тридцати канистр с химическими жидкостями, различное оборудование и лабораторную посуду.

Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое вещество, общим весом около двух килограммов, содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон. При этом изъятые жидкости, общим объемом более четырехсот литров, исследуют в рамках возбужденного уголовного дела.

Со слов задержанных, в течение нескольких месяцев они синтезировали запрещенные вещества, а полученные наркотики планировали сбыть через тайники на территории муниципалитета. В отношении подозреваемых следователем было возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ.

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