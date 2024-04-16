Нарколабораторию по производству мефедрона выявили в подмосковном Павловском Посаде

Сотрудники полиции задержали в Павловском Посаде супругов, подозреваемых в незаконной организации нарколаборатории, в которой производили мефедрон. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По имеющимся данным, криминальный заработок им предложил неизвестный в одном из мессенджеров. Для создания нарколаборатории они арендовали дом вблизи деревни Васютино, получили необходимые ингредиенты и оборудование и начали изготавливать запрещенные вещества.

Так, в ходе осмотра жилища, хозяйственной постройки и участка оперативники обнаружили 14 контейнеров с кристаллическим и порошкообразным веществами, более ста металлических и пластиковых канистр с различными жидкостями, а также химический реактор объемом почти двести пятьдесят литров.

Согласно заключению проведенной экспертизы, вещества, находящиеся в контейнерах, общей массой более сорока килограммов, содержат в своем составе наркотическое средство – мефедрон. А в тридцати четырех канистрах было почти девяноста килограммов прекурсора, который используется для производства данного наркотика.

Отмечается, что следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ, а сами фигуранты заключены под стражу.

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