Нарколабораторию с 500 кг прекурсоров для мефедрона выявили в Можайске
Фото: [пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области]
В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории. Задержаны двое уроженцев Средней Азии.
Лаборатория по производству наркотиков была организована в Можайском городском округе, сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Оперативники обнаружили и изъяли около пяти килограммов мефедрона и свыше 500 килограммов прекурсоров для его изготовления.
Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что задержанных заключили под стражу, они полностью признали свою вину.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали 37-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.