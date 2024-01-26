Нарколабораторию с 500 кг прекурсоров для мефедрона выявили в Можайске

Фото: [ пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области ]

Лаборатория по производству наркотиков была организована в Можайском городском округе, сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Оперативники обнаружили и изъяли около пяти килограммов мефедрона и свыше 500 килограммов прекурсоров для его изготовления.

Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что задержанных заключили под стражу, они полностью признали свою вину.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали 37-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.