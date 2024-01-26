Жителя Подмосковья задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В Подмосковье возбудили уголовное дело против 37-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

При осмотре гаража подозреваемого полицейские обнаружили там девять свертков, три пластиковых контейнера, два пакета с веществом растительного происхождения, электронные весы, пластиковые бутылки с отрезанными донышками и стеклянную колбу, рассказала начальник Управления информации и общественных связей областного главка МВД Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что в одном из пакетов находилось около килограмма конопли. Остальную часть изъятого исследуют в рамках дела. Сам задержанный рассказал, что еще осенью прошлого года вырастил рядом со своим домом марихуану для личного потребления.

Суд заключил подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали на трассе в Подмосковье водителя каршеринга, который подозревается в сбыте наркотиков.