Нарушение миграционного законодательства пресекли в подмосковном Красногорске

Сотрудники Отдела по вопросам миграции в ходе проверки строительного объекта жилого комплекса, расположенного на 65 км МКАД в Красногорске, пресекли нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Так, в результате оперативно-профилактического мероприятия на 30 уроженцев Средней Азии и ближнего зарубежья составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ. Также на каждого из них наложили штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Полицейские же в настоящее время устанавливают личности людей, незаконно привлекших иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности.

Ранее стало известно, что в Люберцах вынесли приговор мужчине, который избил до смерти и облил кипятком своего знакомого.