Глава Службы внешней разведки Российской Федерации, Сергей Нарышкин, высказал уверенность в том, что Западу не удастся осуществить свою стратегию по предотвращению победы России в возможной специальной военной операции.

Об этом пишет РИА Новости. Нарышкин подчеркнул, что даже при поставках вооружения Украине, Запад не сможет изменить исход конфликта.

Директор Службы внешней разведки также выразил мнение, что Запад будет вынужден пересмотреть свою стратегию и отказаться от идеи не допустить победы России. Он подчеркнул, что Россия обладает необходимыми ресурсами и опытом для успешного завершения специальной военной операции.