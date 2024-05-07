Наследного принца Саудовской Аравии попытались взорвать в его машине

В социальных сетях появились сообщения, что на Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, который является саудитским наследным принцем, было совершено покушение. Об этом заявил портал Sarah News.

По заявлению журналистов, в соцсетях стали появляться видео, снятые с различных ракурсов, на которых в кадре горит легковая машина. По заявлению очевидцев, эта машина двигалась в кортеже Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

«Утверждали, что она загорелась из-за взрыва, произошедшего в колонне наследного принца», - указали авторы статьи.

В то же время некоторые источники опровергают такую информацию. По их утверждению, в окружении принца все спокойно, никаких ЧП отмечено не было.

Ранее сообщалось, что принц Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд поздравил Владимира Путина с победой сразу же после прошедших в России выборов. Он позвонил лидеру РФ по телефону и достаточно конструктивно с ним пообщался.