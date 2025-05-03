Телеграм-канал «Северный ветер», который имеет отношение к российской группировке войск «Север», сообщил , что предотвращена попытка проникновения украинских сил на территорию Курской области.

Сообщается, что наступление ВСУ обернулось пленением значительного числа украинских солдат. По данным канала, в районе Гоптаровки предпринята попытка прорыва, в которой участвовали 18 бойцов украинской армии. В результате действий российских войск 11 из них были захвачены в плен, а остальные нейтрализованы.

В сообщении акцентируется внимание на том, что государственная граница осталась неприкосновенной. Подчеркивается, что данный случай является первым за последнее время, когда в плен сдается целое подразделение.

Ранее сообщалось, что украинская армия перебросила на южнодонецкое направление группу иностранных наемников.