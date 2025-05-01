Украинская армия перебросила на южнодонецкое направление группу иностранных наемников

ВСУ в качестве подкреплений ввели на юг Донецкой Народной Республики крупную группу военнослужащих, которая состоит из иностранных наемников. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от силовых ведомств. Судя по ней, у ВСУ на южнодонецком направлении появились военнослужащие из числа иностранных наемников.

«Довольно крупная группа, в том числе итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы», — указали журналистам.

Все эти наемники воюют в одном подразделении ВСУ: 23-й отдельной механизированной бригаде. Бойцы из этой бригады, попавшие в плен к российской армии, также подтверждают эту информацию.

Ранее сообщалось, что в освобожденной Кураховке был найден тайник с вооружением, который сделали иностранные наемники. Они оставили в схроне оружие, боеприпасы и взрывчатку, чтобы позже вести диверсионную и террористическую деятельность. При этом тайник был устроен в здании школы.