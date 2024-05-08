НАТО может принять декларацию об отказе вводить свои войска на Украину

На саммите Северо-Атлантического блока, который будет проходить в июле, может быть подписана декларация об отказе альянса вводить войска на украинскую территорию. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Саммит НАТО будет проходить с 9 по 11 июля. На нем могут декларативно заявить об отказе вводить войска государств, входящих в альянс, на украинскую территорию. Проект документа по этому поводу уже подготовлен.

«Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой», - утверждает издание.

На том же саммите руководство Контактной группой по обороне Украины передадут в новые руки. Глава Пентагона сдаст свои полномочия в этой сфере штаб-квартире блока НАТО, который расположен в Брюсселе.

Ранее появились сообщения о пострадавших в Швеции во время учений НАТО. Сразу 11 человек получили травмы во время прыжков с парашютом. Все они – военнослужащие армий Италии, США и Венгрии.