Одиннадцать военных пострадали на учениях НАТО во время прыжков с парашютом

Больше десятка военнослужащих из различных стран Северо-Атлантического альянса получили травмы во время маневров. Данную информацию привела в своем материале газета Aftonbladet.

Военные учения сейчас проходят в шведской провинции Смоланд. Отработка прыжков с парашютом проводилась вчера возле города Скиллингарид.

«Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response», - указали журналисты.

Издание уточнило, что все пострадавшие служили в армиях Венгрии, Италии и США. Они получили травмы, не опасные для их жизни. Девять травмированных были направлены в медучреждения вертолетом, двоих же раненых отправили в больницу наземным транспортом.

Ранее минобороны Польши предупредило поляков о необходимости соблюдать крайнюю осторожность на дорогах на севере страны. Это связано с учениями, и тем, что по автотрассам передвигаются колонны бронетехники. Польская армия выдвинулась на границы Польши и Калининградской области.