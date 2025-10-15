НАТО наращивает силы у границ: Белоусов заявил о 60 тысячах военных на учениях альянса

НАТО резко активизировало разведывательную и учебно-боевую деятельность вблизи границ России и Белоруссии. Как заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, в недавних учениях альянса было задействовано около 60 тысяч военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.

Российский министр обороны Андрей Белоусов сообщил о значительном усилении военной активности Североатлантического альянса у западных рубежей. По его словам, НАТО не только поддерживает постоянное передовое присутствие на восточном фланге, но и резко нарастило масштабы учений и разведки. В ходе последних маневров было задействовано порядка 60 тысяч военнослужащих.

Белоусов сделал это заявление на совместной коллегии с белорусскими коллегами, подчеркнув, что активность ведется у границ обоих государств. Такая оценка демонстрирует растущую озабоченность Москвы и Минска концентрацией сил альянса в регионе. Подобные масштабные учения расцениваются как прямая демонстрация силы и дальнейшее обострение и без того сложной военно-политической обстановки в Восточной Европе.

Ранее в России не оценили «заигрывания» Лукашенко с Трампом.