Президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность отказом НАТО принять Украину в альянс. По его словам, этот шаг нанесет огромный ущерб блоку, передает телеграм-канал «Sputnik Литва».

Литовский лидер отметил, что на последних саммитах НАТО члены Североатлантического альянса «усиливали» положения о необходимости интеграции Украины, но никакого эффекта это не дало.

«А сейчас просто взять и все это перечеркнуть — это серьезно подорвет авторитет НАТО. Это нанесло бы огромный удар по репутации НАТО», — сказал Науседа.

Он также добавил, что членство Киева в НАТО станет самым доступным способом получить гарантии безопасности и защиту от внешних угроз. Науседа призвал украинских лидеров принять участие в предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Гааге в июне, чтобы «поддержать курс на интеграцию с альянсом».

В конце сентября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в НАТО. Несмотря на попытки Киева стать членом альянса, его глава Марк Рютте неоднократно заявлял, что такой путь невозможен.

Ранее стало известно, что Украину впервые с 2022 года не пригласили на саммит НАТО.