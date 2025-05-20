Президент Литвы предупредил об ударе по репутации НАТО из-за отказа в членстве Украине
Науседа: отказ Киеву в членстве в НАТО нанесет огромный удар по репутации блока
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Президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность отказом НАТО принять Украину в альянс. По его словам, этот шаг нанесет огромный ущерб блоку, передает телеграм-канал «Sputnik Литва».
Литовский лидер отметил, что на последних саммитах НАТО члены Североатлантического альянса «усиливали» положения о необходимости интеграции Украины, но никакого эффекта это не дало.
«А сейчас просто взять и все это перечеркнуть — это серьезно подорвет авторитет НАТО. Это нанесло бы огромный удар по репутации НАТО», — сказал Науседа.
Он также добавил, что членство Киева в НАТО станет самым доступным способом получить гарантии безопасности и защиту от внешних угроз. Науседа призвал украинских лидеров принять участие в предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Гааге в июне, чтобы «поддержать курс на интеграцию с альянсом».
В конце сентября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в НАТО. Несмотря на попытки Киева стать членом альянса, его глава Марк Рютте неоднократно заявлял, что такой путь невозможен.
Ранее стало известно, что Украину впервые с 2022 года не пригласили на саммит НАТО.