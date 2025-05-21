Нацгвардия Украины отстранила командира после удара «Искандерами» по полигону в Сумской области

В связи с ракетным ударом «Искандеров» по тренировочному полигону в Сумской области начато внутреннее расследование. Согласно информации пресс-службы Национальной гвардии Украины, командир военной части временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В заявлении указывается, что в результате обстрела во время учений на полигоне погибли шестеро военнослужащих, а более 10 получили ранения. Командование Национальной гвардии совместно с правоохранительными органами обещают дать жесткую правовую оценку действиям всех ответственных лиц по итогам служебной проверки.

Согласно заявлению Министерства обороны Российской Федерации, вечером 20 мая был нанесен удар ракетой «Искандер» по тренировочному лагерю 1-й бригады специального назначения ВСУ, расположенному в окрестностях населенного пункта Шостка Сумской области. В ведомстве утверждают, что в результате удара было уничтожено до 70 военнослужащих, склад с боеприпасами и 10 единиц военной техники.

Ранее Путин пошутил о вступлении Сумской области в состав России.