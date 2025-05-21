Путин пошутил о вступлении Сумской области в состав России

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн «хочет больше», поэтому он и был назначен главой региона. Так выразился президент России Владимир Путин во время своего визита в приграничную область, где встретился с Хинштейном, передает ТАСС.

Эти слова российского лидера были сказаны после замечания одного из курских чиновников о потенциальном вхождении Сумской области в состав РФ. Кроме того, Путин иронично отметил умение Хинштейна успешно получать финансирование от федерального центра.

«Одно могу точно сказать — деньги выбивает», — пошутил российский лидер.

Напомним, что 5 декабря 2024 президент России предложил Хинштейну временно возглавить Курскую область после того, как предыдущий губернатор Алексей Смирнов был арестован по обвинению в хищении 1 млрд руб. при строительстве оборонных сооружений региона.

Путин впервые после освобождения от ВСУ посетил Курскую область 21 мая. Там он провел рабочее совещание с руководством региона. Также глава государства в ходе этой встречи поручил сохранить выплаты для жителей Курской области, пострадавших от ВСУ, на уровне 65 тыс. руб.