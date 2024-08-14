Националиста Поткина (Белова) объявили в международный розыск

Лидера националистической организации «Русские»* Александра Белова (настоящая фамилия — Поткин) объявили в международный розыск по делу об отмывании денег, сообщили ТАСС в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Александр Поткин скрылся от следствия за границей.

В 2016 году он уже был осужден на 7,5 года колонии общего режима (впоследствии срок был сокращен до 3,5 года) за призывы к экстремизму.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы заочно заключил Поткина под стражу.

*признана экстремистской и запрещена в России.