Националиста Поткина (Белова) объявили в международный розыск
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Лидера националистической организации «Русские»* Александра Белова (настоящая фамилия — Поткин) объявили в международный розыск по делу об отмывании денег, сообщили ТАСС в пресс-службе Замоскворецкого суда.
Александр Поткин скрылся от следствия за границей.
В 2016 году он уже был осужден на 7,5 года колонии общего режима (впоследствии срок был сокращен до 3,5 года) за призывы к экстремизму.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы заочно заключил Поткина под стражу.
*признана экстремистской и запрещена в России.