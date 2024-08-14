Националиста Поткина заочно арестовали по делу о легализации похищенного

Московский Замоскворецкий суд принял решение заочно заключить под арест лидера запрещенной в РФ националистической организации «Русские»* Александра Поткина по делу об узаконивании похищенных денежных средств. Об этом в среду, 14 августа, сообщил ТАСС.

Представители обвиняемого подали апелляционную жалобу на постановление суда.

Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств организованной группой в особо крупном размере). Руководителю националистического движения грозит до семи лет колонии.

Александр Поткин (Белов) ранее уже был осужден по этой статье, но позже ему отменили приговор, а дело вернули в прокуратуру. За это время националист успел скрыться от закона за рубежом. В феврале текущего года сотрудники МВД заявили о розыске Поткина.

*Признано экстремистским и запрещено в РФ.

Ранее сообщалось о том, что Таганский суд Москвы принял решение продлить арест блогера Аяза Шабутдинова до 16 октября по делу о мошенничестве в особо крупном размере.



