Навигатор заставил водителя сбросить пятерых туристов в пропасть

В Малайзии пятеро граждан Китая пострадали после того, как водитель последовал указаниям навигационного приложения и съехал в строительный котлован, пишет World of Buzz.

По данным полиции, авария случилась вскоре после полуночи. Автомобиль въехал на строительную площадку и рухнул в раскопанную яму, предварительно, из-за уверенной поездки по навигатору. Сигнал о происшествии поступил от очевидцев. В салоне находились трое мужчин и две женщины в возрасте от 40 до 66 лет. Всех пятерых извлекли из машины и доставили в больницу.

Полиция начала расследование по статье о неосторожном вождении. Правоохранители напомнили автомобилистам: навигационные приложения — полезный инструмент, но слепо полагаться на них не стоит, особенно на участках с дорожными работами. Временные перекрытия и изменения маршрутов могут не успевать обновляться в картах.

Ранее сообщалось, что крупное смертельное ДТП произошло с туравтобусом на Байкальском тракте.