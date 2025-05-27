Наводнения в Австралии уничтожили почти 800 зданий, еще 10 тыс. повреждены

В результате наводнений, обрушившихся на восточные регионы Австралии, около 800 объектов недвижимости были полностью уничтожены, а еще приблизительно 10 тыс. зданий получили повреждения различной степени тяжести. Об этом заявил Мэтт Хип, представитель службы экстренного реагирования штата Новый Южный Уэльс (SES NSW), на пресс-конференции в Сиднее.

По его информации, как минимум 794 объекта недвижимости, включая жилые дома, предприятия и промышленные здания, «полностью утратили возможность дальнейшего использования вследствие ущерба, причиненного наводнением». Специалисты уже провели инспекцию более 5,3 тыс. зданий для оценки масштаба разрушений, и им предстоит обследовать еще около 10 тыс. объектов, уточнил он.

В SES NSW также сообщили, что с отступлением воды спасательные команды начинают работы по устранению последствий наводнения. Первоочередной задачей остается обеспечение продовольствием и необходимыми вещами граждан, которые оказались отрезаны от внешнего мира из-за паводков.

Одновременно с этим ведется очистка территорий, где вода уже сошла и где безопасно проводить уборку. Хип подчеркнул, что в грязи и иле, принесенных наводнениями, «содержатся опасные острые предметы, ядовитые вещества, отходы жизнедеятельности, а также микробы, бактерии, грибки и вирусы», поэтому их утилизация требует особых мер предосторожности и времени.

Власти штата Новый Южный Уэльс предупредили жителей, возвращающихся в свои дома после эвакуации, о случаях мародерства в пострадавших от наводнения городах. Заместитель комиссара полиции штата Питер Тертелл заявил, что после предъявления обвинений двум мужчинам в мародерстве в зонах бедствия было усилено патрулирование.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые нашли более 70 новых видов пчел.