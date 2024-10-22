Шесть человек погибли на Кубе из-за урагана «Оскар»

В результате сильных наводнений в кубинской провинции Гуантанамо, вызванных ураганом «Оскар», погибли шесть человек. Об этом в соцсетях сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Глава государства объявил о чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе, где сейчас продолжаются спасательные операции.

Ураган «Оскар» обрушился на восточные районы Кубы 21 октября, при этом максимальная скорость ветра достигала 129 км/ч. Наиболее тяжелые последствия стихия оставила в провинции Гуантанамо, особенно в населенных пунктах Баракоа, Маиси, Имейас и Сан-Антонио-дель-Сур.

На вечер 22 октября в специальных убежищах находились 1126 человек, а всего свои дома покинули 57 тыс. жителей региона. Спасательные службы продолжают работу, помогая пострадавшим.

Ранее сообщалось, что мощное цунами угрожает 14 городам на Дальнем Востоке.