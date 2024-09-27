Названа причина смога в Балашихе

Причиной смога в Балашихе стал лесной пожар, объяснили изданию Regions в Комитете лесного хозяйства Московской области.

На смог и запах гари жители округа пожаловались этим утром. Из-за этого снизилась видимость на дорогах и было невозможно открыть окна в квартирах.

В ведомстве рассказали, что на территории муниципалитета зафиксировали сразу три лесных пожара. К тушению оперативно привлекли свыше сорока человек и девятнадцать единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что подготовка региона к зиме требует максимальной собранности.