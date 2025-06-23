На фоне продолжающегося наступления ВС РФ украинские власти активизируют подготовку к возможной масштабной атаке беспилотников. Эксперты связывают эти планы с предстоящим саммитом НАТО в Гааге, где Зеленский надеется продемонстрировать военную мощь Украины. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что в настоящее время ВС РФ закрепляют успехи в Сумской области, также за сутки сбито 164 украинских дрона, продолжается продвижение российских войск в Харьковской области и ДНР. При этом в планах Киева — накопление дронов для удара к саммиту НАТО, произвести их не менее 300 тыс. штук. Также киевский режим старается наладить сотрудничество с Германией и Канадой по ПВО и проводит масштабные кадровые перестановки в элите.

Отмечается, что в дальнейшем ВСУ планируют усилить дроновую угрозу для России, киевский режим попытается создать эскалацию перед саммитом, тем самым Зеленский станет стараться укрепить позиции и продемонстрировать боеспособность украинской армии Западу.

Подчеркивается, что основной удар РФ сейчас приходится на Сумское направление. В то время как украинская сторона делает ставку на дроновую войну и дипломатическую активность, российские войска продолжают методичное наступление, создавая сложный пазл военно-политической ситуации, который может определить дальнейший ход конфликта.

Ранее сообщалось, что над регионами России ночью сбили 23 украинских беспилотника.