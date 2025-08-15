Названа причина взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области

Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области произошла из-за детонации боеприпаса во время работ, пишет Mash.

По данным источника, число пострадавших в результате инцидента уже достигло 74 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Людей доставили в Шиловскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, минимум пять человек погибли. Больше 20 человек могут находиться под завалами. На месте трагедии работают сотрудники МЧС и оперативных служб.

Как отмечает телеграм-канал, этот инцидент стал жутким повторением событий октября 2021 года, когда на том же предприятии в результате возгорания погибли 17 человек. Тогда причиной назвали нарушения технологического процесса.

Ранее очевидцы засняли грибовидное облако после взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области.