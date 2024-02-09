Названа приоритетная версия убийства трех пенсионерок в Подмосковье

Бывший сотрудник ГИБДД мог убить владелицу подмосковного завода из-за того, что взял у нее в долг деньги на покупку мотоцикла, сообщил SHOT .

По информации собеседника издания, именно эта версия рассматривается как приоритетная. Известно, что Михаил Борзых, который подозревается в тройном убийстве, увлекался байками. Деньги пенсионерка дала ему под процент.

После того, как Борзых уволился из органов, у него возникли финансовые проблемы. Отдать деньги он не смог, поэтому решил пойти на преступление.

По предварительным данным, злоумышленник действовал не один, а со своим знакомым. Они пробрались в дом предпринимательницы, расстреляли ее и двух ее подруг.

По некоторым данным, в настоящее время Борзых находится за пределами России.

Ранее сообщалось, что Тверской суд столицы заочно арестовал обвиняемого в убийстве трех пенсионерок.