Названа сумма, которую отдали жители Рязанской области мошенникам в сентябре

С начала сентября этого года жители Рязанской области столкнулись с масштабной волной телефонного мошенничества, совокупный ущерб от которой превысил 12 миллионов рублей. По данным областной прокуратуры, жертвами преступных схем стали десятки людей в возрасте от 23 до 87 лет. Об этом сообщает издание 7info.

Злоумышленники применяли отработанные методы социальной инженерии, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков и государственных структур. Используя технику психологического давления, они вынуждали жертв совершать денежные переводы под предлогом обеспечения безопасности средств или решения несуществующих проблем.

Результатом такой деятельности стало не только значительное финансовое воздействие на пострадавших, но и серьезный психологический ущерб, особенно для представителей старшего поколения. Прокуратура региона активизировала работу по информированию населения о правилах цифровой гигиены и способах противодействия мошенникам.

В итоге сложившаяся ситуация показывает необходимость усиления межведомственного взаимодействия и разработки дополнительных защитных механизмов для предотвращения подобных инцидентов в будущем, что уже стало приоритетом для правоохранительных структур.

