Стало известно, сколько денег отдали жители Нижегородской области злоумышленникам

Жители Нижегородской области только за последнюю неделю потеряли почти 47 миллионов рублей, став жертвами мошенников. По данным регионального МВД, было зафиксировано 86 эпизодов финансовых преступлений, что свидетельствует о масштабности проблемы. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Наибольшую популярность среди аферистов получила схема со звонками от якобы службы безопасности банка — этот способ обмана был использован в 38 случаях. На втором месте оказалось мошенничество при совершении онлайн-покупок, которое принесло преступникам успех в 18 эпизодах. Замыкает тройку лидеров предложение дополнительного заработка, соблазнившее шестерых нижегородцев.

Последствия таких действий для пострадавших оказываются крайне тяжелыми — люди не только теряют крупные суммы денег, но и сталкиваются с психологическим стрессом и недоверием к финансовым институтам. Работа правоохранительных органов в этом направлении осложняется высоким уровнем организации преступных групп и использованием ими современных технологий.

Итогом сложившейся ситуации становится необходимость повышенной бдительности со стороны граждан при совершении финансовых операций и общении с незнакомцами. Специалисты рекомендуют никогда не сообщать третьим лицам реквизиты карт и коды из смс-сообщений, а также проверять информацию через официальные каналы банков.

