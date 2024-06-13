Названа возможная причина пожара с четырьмя погибшими в Подмосковье

Причиной гибели троих взрослых и младенца в частном доме под Волоколамском могла стать неисправность электрооборудования, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Трагедия случилась минувшей ночью в селе Ярополец. Дом горел по всей площади. При разборе завалов спасатели обнаружили тела мужчин 1965 и 1994 годов рождения, женщины 1990 года рождения и трехмесячной девочки.

Очаг возгорания находился в бане на первом этаже. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания.

Как отметили в главке, окончательные выводы о причинах пожара пока рано делать, нужно дождаться результатов соответствующей экспертизы.