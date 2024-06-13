Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек при пожаре в Волоколамске

Четыре человека, в том числе трехмесячный ребенок, погибли при пожаре в дачном доме в Волоколамском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Причины пожара пока неизвестны, их установит экспертиза.

Установление всех обстоятельств трагедии контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Балашихе произошел пожар площадью 300 квадратов. К тушению привлекали свыше восьмидесяти спасателей.