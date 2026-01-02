Названа возможная причина пожара с гибелью людей на курорте в Швейцарии

Видеозаписи и фотографии подтверждают версию о том, что пожар в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана мог начаться из-за бенгальских огней. Они были закреплены на бутылках шампанского, сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарскую газету Blick.

На кадрах, опубликованных изданием, запечатлена большая компания, отмечающая праздник в заведении. Несколько гостей держат над головами крупные бутылки шампанского, к горлышкам которых прикреплены горящие бенгальские огни.

В какой-то момент искры от фейерверков попадают на потолок и вызывают возгорание акустических звукопоглощающих панелей.

По данным Blick, такие панели «часто изготавливаются из легковоспламеняющихся пластиков, которые очень быстро загораются от искр или горячих частиц».

В материале также предполагается, что при их производстве могли использовать недорогой материал, поскольку, как отмечается в статье, «хороший акустический пенопласт практически не горит».

Эта деталь может стать ключевой в расследовании причин пожара, учитывая высокую скорость распространения огня по потолочному покрытию.

Посольство России в Швейцарии выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших в результате масштабного инцидента на горнолыжном курорте Кран-Монтана.