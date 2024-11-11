Названа возможная причина смерти пресс-секретаря SHAMAN

Вероятной причиной смерти Антона Коробкова-Землянского может быть отравление. Такое допущение в разговоре с журналистами сделал осведомленный источник. Его сова привело РИА Новости.

По его утверждению, в данный момент одной из рабочих и наиболее вероятных версий является вероятность того, что Коробков-Землянский получил отравление.

«Предварительная причина смерти — отравление неустановленным веществом», — указал он.

Ранее сообщалось, что, по мнению медиков, пресс-секретарь певца SHAMAN умер от сердечной недостаточности. Журналист внезапно почувствовал себя плохо, но даже приехавшая на вызов скорая помощь не смогла спасти ему жизнь. Антон Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет.