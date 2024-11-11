Раскрыта возможная причина смерти пресс-секретаря SHAMAN

Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

40-летний руководитель пресс-службы певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) мог умереть от острой сердечной недостаточности.

«Европейская медиагруппа», в которой работал Антон Коробков-Землянский, выразила соболезнования его близким.

Смерть Коробкова-Землянского подтвердил Александр Качан, концертный директор SHAMAN.

Напомним, вечером 9 ноября Антон Коробков-Землянский плохо себя почувствовал. В это время он находился дома. Супруга вызвала скорую, но медики не смогли его спасти.

Ранее сообщалось о том, что родители в Комсомольске-на-Амуре заморили «нежеланную» двухлетнюю дочь голодом.