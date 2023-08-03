Названа возможная причина возгорания на складе в Воскресенске

Причиной возгорания на кислородно-аккумуляторном складе в подмосковной деревне Ачкасово могло стать нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ, сообщил в своих соцсетях глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«На территории находились баллоны с кислородом. Площадь возгорания составляет четыреста квадратных метров. Причины произошедшего уточняются», — написал руководитель муниципалитета.

По словам Малкина, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время пожар локализован. На месте работает мобильная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг» — ухудшение экологической обстановки не наблюдается.

Установление причин и обстоятельств пожара взяла на контроль Воскресенская городская прокуратура.