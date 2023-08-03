Прокуратура начала проверку из-за пожара в цехе по производству аккумуляторов в Воскресенске

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара в цехе по производству кислородных аккумуляторов в деревне Ачкасово.

На месте происшествия сейчас находится Воскресенский городской прокурор Андрей Малютин, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура в том числе даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

В настоящее время здание цеха тушат свыше восьмидесяти пожарных. Площадь возгорания, по данным МЧС, составляет четыреста квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Эвакуированы семь человек.

Ранее СМИ сообщали, что перед пожаром на территории цеха прогремел мощный взрыв.