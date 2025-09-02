Названо число посетивших школьные линейки 1 сентября в Рязанской области

В Рязанской области празднование Дня знаний объединило рекордное количество участников — почти 300 тыс. человек стали частью торжественных линеек 1 сентября. Эти цифры официально подтвердила пресс-служба регионального УМВД. Об этом сообщает издание 7info.

Для обеспечения безопасности такого масштабного события была развернута комплексная система охраны правопорядка. На дежурство вышли 860 сотрудников полиции, 11 бойцов Росгвардии, 248 сотрудников частных охранных предприятий и 35 представителей общественности и народных дружинников.

Благодаря скоординированным действиям всех служб в ходе праздничных мероприятий не было допущено ни одного нарушения правопорядка. Это позволило создать спокойную и радостную атмосферу для учеников, их родителей и педагогов.

Итогом стало успешное проведение одного из самых массовых мероприятий начала учебного года, продемонстрировавшее эффективность межведомственного взаимодействия и ответственной подготовки к социально значимым событиям в регионе.

Ранее стало известно число первоклассников в Рязани.