Названы области Украины, откуда ВСУ запускали беспилотники по Ленобласти

По информации источника, украинские боевики запускали дроны с территории Ровенской и Черниговской областей. БПЛА летели группами по семь единиц с интервалом примерно в час. На каждом из них содержалось до 7 кг пластита — мощного взрывчатого вещества.

Отмечается, что в связи с попытками атаковать региона работу петербургского аэропорта Пулково пришлось приостановить. Известно, что из-за инцидента были задержаны более 90 рейсов (как на вылет, так и на прилет), еще около 40 рейсов полностью отменили.

АН-196 «Лютый» представляет собой украинский ударный БПЛА самолетного типа, выполняющий роль дрона-камикадзе большой дальности.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли автобум с людьми в Брянской области.