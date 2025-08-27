Названы способы борьбы с киберпреступниками

В современном цифровом мире киберпреступления превратились в повседневную реальность, а их масштабы продолжают неуклонно расти. IT-журналист Александр Маляревский в интервью радио Sputnik проследил эволюцию этого явления: за 30 лет киберпреступность в России прошла огромный путь развития, постоянно совершенствуя свои методы и инструменты.

Эксперт выделяет два ключевых направления противодействия цифровой преступности. Первое — это системная работа правоохранительных органов, которые ежедневно борются с киберугрозами. Второе, и не менее важное, — личная бдительность каждого пользователя. Маляревский проводит яркую параллель с реальной жизнью: мы же не оставляем квартиру открытой или кошелек на виду, аналогичная осторожность нужна и в цифровом пространстве.

По его словам, последствия игнорирования этих простых правил могут быть серьезными — мошенники постоянно ищут способы получить доступ к персональным данным, паролям и финансовой информации. Особую опасность представляют фишинговые звонки и сообщения, когда преступники под видом официальных лиц пытаются выведать конфиденциальную информацию.

Эксперт добавил, что безопасность в интернете зависит от совместных усилий государства и граждан. Только сочетание профессиональной работы спецслужб с осознанным поведением пользователей может создать эффективный барьер против цифровой преступности, которая продолжает развиваться угрожающими темпами.

Ранее сообщалось, что обнаружен первый вирус-вымогатель, созданный искусственным интеллектом.