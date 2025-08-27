Обнаружен первый вирус-вымогатель, созданный искусственным интеллектом

Словацкие эксперты по кибербезопасности из компании ESET обнаружили первый в мире вирус-вымогатель, созданный с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты братиславской компании ESET совершили тревожное открытие. Им первым удалось идентифицировать вредоносную программу-вымогатель, полностью сгенерированную искусственным интеллектом. Вирус, получивший название PromptLock, использует для работы языковую модель gpt-oss-20b, разработанную OpenAI.

Пока эксперты расценивают находку как прототип или тестовую разработку, а не как полноценное оружие киберпреступников. Тем не менее, сам факт появления такого ПО свидетельствует о новой опасной тенденции. Злоумышленники начали применять передовые технологии ИИ для автоматизации создания вредоносного кода, что может значительно упростить организацию масштабных кибератак в будущем.

Обнаружение PromptLock знаменует начало новой эры в киберпреступности, где искусственный интеллект может быть использован не только для защиты, но и для атак. Такое положение вещей ставит перед разработчиками систем безопасности принципиально новые задачи.

