NBC News: два человека погибли один пострадал при крушении патрульного самолета в США

В США в штате Колорадо потерпел авиакатастрофу гражданский патрульный самолет, передает американский телеканал NBC News.

Как проинформировал журналистов губернатор штата Джареда Полис, в результате произошедшего ЧП погибли минимум два человека, есть один пострадавший.

«На борту самолета находились волонтеры Гражданского авиапатруля Соединенных Штатов. Два человека погибли, один получил ранения в результате крушения самолета в Колорадо», — говорится в сообщении телеканала.

Как пояснил губернатор, погибшими являются пилот и аэрофотограф. Пострадавший второй пилот экстренно госпитализирован с рядом тяжелых травм.

Согласно предварительной информации, потерпевший крушение самолет занимался перед крушением спасательными и поисковыми учениями. В настоящее время на месте трагедии работают экстренные службы, выясняя причины произошедшего.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что в последнее время российские дипломаты на постоянной основе сталкиваются с препятствиями, пытаясь организовать заправку воздушных судов авиационного отряда «Россия» за пределами нашей страны.